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Преподаватель из Вороновского поучаствовала в образовательной конференции
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Преподаватель из Вороновского поучаствовала в образовательной конференции 

Администрация поселения Вороновское 26 минут назад
Фото: официальный сайт школы №2073
Преподаватель китайского языка образовательного учреждения «Школа №2073» Елена Федорова поучаствовала в конференции. Ее организовали сотрудники Центра российско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития 27 апреля.
На этом мероприятии учительница вместе со своими коллегами узнала о современном состоянии дел в области образования и условиях обучения российских граждан в Китае. Спикеры рассказали участникам о том, какие программы поддержки изучения китайского языка в нашей стране уже запустили.
Полный список тем встречи опубликовали на официальном сайте школы №2073.
Стоит отметить, что в период проведения конференции прошел конкурс под названием «Мост китайского языка», в котором ученики образовательных учреждений продемонстрировали свои знания.
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