Преподаватель из Вороновского поучаствовала в образовательной конференции

Фото: официальный сайт школы №2073

Преподаватель китайского языка образовательного учреждения «Школа №2073» Елена Федорова поучаствовала в конференции. Ее организовали сотрудники Центра российско-китайского гуманитарного сотрудничества и развития 27 апреля.

На этом мероприятии учительница вместе со своими коллегами узнала о современном состоянии дел в области образования и условиях обучения российских граждан в Китае . Спикеры рассказали участникам о том, какие программы поддержки изучения китайского языка в нашей стране уже запустили.

Полный список тем встречи опубликовали на официальном сайте школы №2073.

Стоит отметить, что в период проведения конференции прошел конкурс под названием «Мост китайского языка», в котором ученики образовательных учреждений продемонстрировали свои знания.