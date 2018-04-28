Учеников районной школы приняли в ряды Юнармии

25 апреля в Александровском саду прошла патриотическая акция «Наследники победителей», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Центр патриотического воспитания и школьного спорта провел акцию «Наследники победителей» 25 апреля. В Александровском саду собралось более 400 московских школьников, среди них были и ученики школы № 538. Ребята приняли клятву на верность Отечеству и традициям юнармейского движения, положили цветы к Вечному огню и прошли перед ним торжественным маршем. А 26 апреля в актовом зале школы № 536 юнармейцам вручили удостоверения и значки юнармейца.