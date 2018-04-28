Ещё
В ГУУ прошла презентация Студенческого парламентского клуба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ГУУ прошла презентация Студенческого парламентского клуба 

Управа района Выхино-Жулебино 35 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В зале Диссертационных советов Государственного университета управления состоялся донабор в ряды Студенческого Парламентского Клуба. На мероприятии определили вектор развития студенческого объединения как внутри вуза, так и во внешнем взаимодействии с другими университетами и организациями.
Слушателей ознакомили с проделанной работой и реализованными проектами в рамках трех ключевых направлений клуба: Лиги дебатов, Школы молодого законотворца и социального проекта. В рамках этих направлений участники встретились с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации, активистами НКО, журналистами и другими медийными личностями.
— В Клубе студенты совершенствуют навыки публичных выступлений, учатся основам законотворчества и социального проектирования, — уточнили в ГУУ. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на конкурсе «Играю на двух инструментах» Команда школы №1363 отличилась в конкурсе «Школа реальных дел» Подопечные центра соцобслуживания «Жулебино» посетили Ново-Иерусалимский мужской монастырь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян172
Анонсировано повышение пенсионного возраста436
Известный режиссер разбился в ДТП9
Лавров сделал заявление года116
Медведев высказался об уходе на отдых254
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение