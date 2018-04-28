В ГУУ прошла презентация Студенческого парламентского клуба

В зале Диссертационных советов Государственного университета управления состоялся донабор в ряды Студенческого Парламентского Клуба. На мероприятии определили вектор развития студенческого объединения как внутри вуза, так и во внешнем взаимодействии с другими университетами и организациями.

Слушателей ознакомили с проделанной работой и реализованными проектами в рамках трех ключевых направлений клуба: Лиги дебатов, Школы молодого законотворца и социального проекта. В рамках этих направлений участники встретились с депутатами Федерального Собрания Российской Федерации , активистами НКО, журналистами и другими медийными личностями.

— В Клубе студенты совершенствуют навыки публичных выступлений, учатся основам законотворчества и социального проектирования, — уточнили в ГУУ. (вт)