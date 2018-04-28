Поставщика питания школы в Люберцах, где отравились 57 детей, признали недобросовестным 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недобросовестным поставщиком компанию, обеспечивавшую питанием Кадетскую школу в подмосковных Люберцах, откуда из-за сальмонеллеза в январе 2018 года были госпитализированы 57 детей и 16 взрослых. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой.
"ФАС России приняла решение по делу оператора питания, допустившего отравление школьников в Люберцах. Компания, которая организовывала питание детей в люберецкой кадетской школе, где в начале года произошло массовое отравление, занесена в реестр недобросовестных поставщиков", — сообщили в пресс-службе.
Мишонова назвала такое решение «здравым смыслом» на фоне того, что сама «школа соблюла не все предусмотренные действующим законодательством процедуры».
Ранее сообщалось, что с 13 января в течение нескольких суток были госпитализированы ученики и сотрудники Кадетской школы с острыми болями в животе, рвотой и диареей. Среди пострадавших былиученики разных классов в возрасте 8-16 лет, а также беременная женщина. Роспотребнадзор обнаружил в крови пострадавших возбудителя сальмонеллеза. Контракт на организацию питания в школе был заключен с подрядчиком ООО «Территория вкуса».