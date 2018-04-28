Ещё
Поставщика питания школы в Люберцах, где отравились 57 детей, признали недобросовестным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поставщика питания школы в Люберцах, где отравились 57 детей, признали недобросовестным 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недобросовестным поставщиком компанию, обеспечивавшую питанием Кадетскую школу в подмосковных Люберцах, откуда из-за сальмонеллеза в январе 2018 года были госпитализированы 57 детей и 16 взрослых. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам детей в Московской области Ксении Мишоновой.
"ФАС России приняла решение по делу оператора питания, допустившего отравление школьников в Люберцах. Компания, которая организовывала питание детей в люберецкой кадетской школе, где в начале года произошло массовое отравление, занесена в реестр недобросовестных поставщиков", — сообщили в пресс-службе.
Мишонова назвала такое решение «здравым смыслом» на фоне того, что сама «школа соблюла не все предусмотренные действующим законодательством процедуры».
Ранее сообщалось, что с 13 января в течение нескольких суток были госпитализированы ученики и сотрудники Кадетской школы с острыми болями в животе, рвотой и диареей. Среди пострадавших былиученики разных классов в возрасте 8-16 лет, а также беременная женщина. Роспотребнадзор обнаружил в крови пострадавших возбудителя сальмонеллеза. Контракт на организацию питания в школе был заключен с подрядчиком ООО «Территория вкуса».
ТАСС: последние новости
Путин: новый кабмин займется реализацией программы возведения студенческих кампусов Путин призвал создавать в вузах лучшие условия для развития стартапов В УрГЭУ учащиеся в вузах Екатеринбурга студенты из Узбекистана встретились с генконсулом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян172
Анонсировано повышение пенсионного возраста436
Известный режиссер разбился в ДТП9
Лавров сделал заявление года116
Медведев высказался об уходе на отдых254
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение