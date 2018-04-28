Поставщика питания школы в Люберцах, где отравились 57 детей, признали недобросовестным

"ФАС России приняла решение по делу оператора питания, допустившего отравление школьников в Люберцах. Компания, которая организовывала питание детей в люберецкой кадетской школе, где в начале года произошло массовое отравление, занесена в реестр недобросовестных поставщиков", — сообщили в пресс-службе.

Мишонова назвала такое решение «здравым смыслом» на фоне того, что сама «школа соблюла не все предусмотренные действующим законодательством процедуры».