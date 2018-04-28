ПетрГУ приглашает школьников к участию в научно-техническом конкурсе

Заявки на конкурс можно подать до 20 мая.

Петрозаводский государственный университет и Ресурсный центр развития дополнительного образования проводят открытый конкурс проектов научно-технического творчества среди учеников 7-11 классов.

На конкурс принимаются проекты, выполненные в тематических областях: энергетика, транспортные системы и беспилотные транспортные средства, информационные и телекоммуникационные технологии, медицина и биотехнологии, экология и природопользование, новые материалы и химические технологии, новые производственные технологии.

Заявки на конкурс можно подать до 20 мая по адресу letokarelia@mail.ru.

Финал конкурса состоится 2 июня в рамках Открытого регионального фестиваля научно-технического творчества детей и молодежи в Петрозаводском государственном университете (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33).

Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте детского технопарка Кванториума «Сампо».