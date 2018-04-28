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Маленькие прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском посетили школу для слабослышащих детей
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Маленькие прихожане храма Андрея Боголюбского на Волжском посетили школу для слабослышащих детей 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Воспитанники воскресной школы «Княжичи» при храме Андрея Боголюбского на Волжском поздравили с Пасхой детей-инвалидов из специальной коррекционной школы-интерната №65. Об этом рассказал настоятель храма Кирилл Краев.
— Под руководством музыкального педагога воскресной школы наши ребята рассказали стихи и спели песни о празднике. В завершение встречи все учащиеся интерната получили от храма сладкие подарки и пасхальные ленточки, — сообщил Кирилл Краев.
По его словам, поздравление подопечных школы-интерната с церковными праздниками стало еще одной доброй традицией в храме на Волжском. (мю)
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