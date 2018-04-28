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Севастопольские школы «подтянули» до уровня российских стандартов
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Севастопольские школы «подтянули» до уровня российских стандартов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четыре года в Севастополе и Крыму приоритетным вопросом в сфере образования являлось создание базовой инфраструктуры, соответствующей российским стандартам. Теперь правительство планирует сосредоточится на образовательных моделях и концепциях. Такое заявление сделал сегодня директор филиала МГУ им. М. В. Ломоносова Иван Кусов.
«На момент 2014 года ни школы ни вузы у нас не соответствовали в части обычной бытовой инфраструктуры среднероссийским стандартам. Поэтому все силы и средства были направлены на решение этого вопроса. Сегодня вопрос ставится о том, что пора переходить к содержательным вещам — работа учителей, работа с одаренными детьми, подготовка детей в перспективных отраслях развития экономики», — отметил Кусов.
В этом году, напомнил Кусов, уже реализуется такой проект как детский технопарк «Кванториум». Открыт конкурс на создание проекта Центра молодежного инновационного творчества, где, по замыслу властей, новейшее оборудование, современные станки и 3D-принтеры будет доступно талантливым школьникам. Формируется наблюдательный совет по работе с одаренными детьми, на котором будет выработана концепция работы с талантливыми детьми от детского сада до вуза.
Для работы с одаренными детьми будут задействованы летние лагеря «Ласпи» и «Горный», а также вузы, которые будут участвовать в образовании детей еще на этапе школьного образования. Форму участия ректоры вузов полуострова уже обсуждают.
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