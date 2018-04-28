Севастопольские школы «подтянули» до уровня российских стандартов

«На момент 2014 года ни школы ни вузы у нас не соответствовали в части обычной бытовой инфраструктуры среднероссийским стандартам. Поэтому все силы и средства были направлены на решение этого вопроса. Сегодня вопрос ставится о том, что пора переходить к содержательным вещам — работа учителей, работа с одаренными детьми, подготовка детей в перспективных отраслях развития экономики», — отметил Кусов.

В этом году, напомнил Кусов, уже реализуется такой проект как детский технопарк «Кванториум». Открыт конкурс на создание проекта Центра молодежного инновационного творчества, где, по замыслу властей, новейшее оборудование, современные станки и 3D-принтеры будет доступно талантливым школьникам. Формируется наблюдательный совет по работе с одаренными детьми, на котором будет выработана концепция работы с талантливыми детьми от детского сада до вуза.

Для работы с одаренными детьми будут задействованы летние лагеря «Ласпи» и «Горный», а также вузы, которые будут участвовать в образовании детей еще на этапе школьного образования. Форму участия ректоры вузов полуострова уже обсуждают.