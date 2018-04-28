Студенты МГУ встали живым счетом против фан-зоны ЧМ-2018

У главного здания МГУ прошла акция «Живой щит» против фан-зоны ЧМ-2018. В митинге участвовали студенты Московского государственного университета и Национального исследовательского университета « Высшая школа экономики . 167 человек выстроились в цепь, держась за руки, акция продлилась около часа. На месте были сотрудники полиции, митинг прошел без задержаний.

Екатерина участница акции «Известно, что этот фестиваль болельщиков, часть его, будет на территории МГУ. Там будет постоянный шум, а у нас в этот месяц сессия. Кампания по протесту идет уже год, и этим занимается инициативная группа МГУ, студсоветы некоторые поддерживают. Например, советы мехмата и ВМК от себя написали письма Собянину, Дворковичу в конце марта, и по итогам этих писем была проведена встреча со студентами. По поводу акции „Живой щит“ — это такая лебединая песня кампании, потому что застройка начнется уже с 10 мая, и уже сейчас видно, что университет готовят к этому. То есть нам всем разослали сообщения о том, что, если у нас есть машины, то мы должны оформлять специальные пропуска, чтобы машины могли заехать к себе домой или кто работает. И то, что сейчас очищают пешеходные зоны вокруг МГУ, рубят деревья, тоже некая подготовка. Вышло около 200 человек. Наша идея была в том, чтобы полностью окружить главное здание. Для этого нам не хватило людей, очень многие боялись, потому что были автозаки, была и полиция. Я очень боялась сама тоже. В 15:00 мы взялись за руки и ровно в 15:30 поаплодировали и разошлись. Кроме полиции, к нам никто не вышел из представителей ректората. Об акции узнала от однокурсницы. Она мне просто прислала информацию про „Живой щит“.

На территории главного здания живут 6,5 тысячи человек. В большей части здания находятся не учебные корпуса, а общежития МГУ, где живут студенты старших курсов и аспиранты. Каждый день на территории МГУ находятся еще 20 тысяч человек: они учатся, преподают, занимаются наукой. Однако на акцию вышли только полторы сотни.

Артем участник акции „Идея предложена нашими коллегами из ВШЭ в знак солидарности нашей борьбе против фан-зоны. Акция была несанкционированная, так как у нас было множество попыток провести согласованный митинг, но нам постоянно присылали отписки вроде того, что площадка занята, мы неправильно подали уведомление и так далее. Мы до сих пор не согласны с фан-зонами, не собираемся прекращать нашу борьбу с ней. Полиция только предупреждала о том, что мы мешаем проходу, но задержаний не было. Студентов не устраивает, почему было согласовано такое мероприятие администрацией МГУ без учета мнения студентов, нас только поставили перед фактом. Во-первых, в это время будет сессия проходить. И у нас здесь очень сильная слышимость, и в 300 метрах 30 тысяч болельщиков, экраны и колонки — это мешает. И в главном здании не только проходят занятия, тут живут шесть тысяч студентов. И не только студенты, есть же квартиры преподавательского состава — профессоров. Во-вторых, по этому закону, который был подписан Путиным в 2016 году, у нас здесь запрещено, например, наличие радиоактивных веществ. Вот из-за этого на факультете физики уже было вывезено оборудование из некоторых лабораторий. По сути, выключение лабораторий на два месяца — это непоправимый вред для ее сотрудников и для деятельности этих лабораторий. Также это повлечет полностью ограждение территории, то есть туда не смогут пройти преподаватели других вузов, например, зарубежные коллеги не смогут пройти в университет, а также проблемы безопасности. Тут живет много студентов, и когда тут в 300 метрах болельщики, не дай Бог, устроят беспорядки, то под удар могут попасть именно студенты“.

Фан-зона будет оборудована 27-метровой сценой и экраном для трансляции матчей площадью 140 квадратных метров. На экране будут транслироваться все матчи чемпионата. Под ним на сцене будут выступать отечественные и зарубежные артисты. Зона площадью 36 тысяч квадратных метров будет рассчитана на 40 000 болельщиков.

Монтаж фан-зоны должен начаться 10 мая. Она будет работать с 14 июня по 15 июля, демонтируют ее к 24 июля. Открываться она будет в середине дня, а закрываться примерно через два часа после окончания последней игры, то есть в первом часу ночи. Перерывы в ее работе будут только в дни пауз в чемпионате — не раньше четвертьфиналов.