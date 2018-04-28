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В школе на Ставропольской организовали игру КВН
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В школе на Ставропольской организовали игру КВН 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Игра КВН «Мы веселые, мы спортивные!» состоялась в школе №2121 имени Куркоткина, которая находится на улице Ставропольской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребятам в полной мере удалось раскрыть свои многочисленные таланты. Было много искрометных шуток, задорных песен и танцев. Зал буквально дрожал от смеха и аплодисментов. Команды с удовольствием шутили о школьных буднях, допинге в спорте и прелестях жизни в районе Люблино, — рассказал сотрудник школы.
Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)
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