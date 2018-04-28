В школе на Ставропольской организовали игру КВН

Игра КВН «Мы веселые, мы спортивные!» состоялась в школе №2121 имени Куркоткина, которая находится на улице Ставропольской в районе Люблино. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребятам в полной мере удалось раскрыть свои многочисленные таланты. Было много искрометных шуток, задорных песен и танцев. Зал буквально дрожал от смеха и аплодисментов. Команды с удовольствием шутили о школьных буднях, допинге в спорте и прелестях жизни в районе Люблино, — рассказал сотрудник школы.

Напомним, что школа №2121 имени Куркоткина расположена по адресу улица Ставропольская, 20. (мю)