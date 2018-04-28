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Воспитанница детского сада из района Люблино стала дипломантом на конкурсе «Карусель»
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Воспитанница детского сада из района Люблино стала дипломантом на конкурсе «Карусель» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Воспитанница дошкольного отделения школы №2092 имени Кожедуба в районе Люблино Анна Котова стала дипломантом на городском конкурсе детского творчества «Карусель». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Девочка стала дипломантом первой степени в номинации «Изобразительное творчество», — пояснил сотрудник администрации.
Добавим, что конкурс детского творчества «Карусель» проводился в рамках проекта «Необычное в обычном» для обучающихся по программам дошкольного образования. (мю)
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