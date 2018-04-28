Конкурс военной патриотической песни завершился в одной из школ Некрасовки

В среду, 25 апреля, в актовом зале школы № 2053 района Некрасовка прошел II заключительный этап конкурса военной патриотической песни «Ничто на земле не проходит бесследно среди учащихся школ сети „Некрасовская Республика“ и района Некрасовка.

— В конкурсе приняли участие учащиеся четырех возрастных категорий. В зале звучала музыка военных лет и современные песни о войне. Открыла конкурс театральная группа „Вдохновение“ дополнительного образования школы № 2053 под руководством педагога-организатора О. А. Филатовой, — уточнил представитель школы. (вт)