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Конкурс военной патриотической песни завершился в одной из школ Некрасовки
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Конкурс военной патриотической песни завершился в одной из школ Некрасовки 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В среду, 25 апреля, в актовом зале школы № 2053 района Некрасовка прошел II заключительный этап конкурса военной патриотической песни «Ничто на земле не проходит бесследно среди учащихся школ сети „Некрасовская Республика“ и района Некрасовка.
— В конкурсе приняли участие учащиеся четырех возрастных категорий. В зале звучала музыка военных лет и современные песни о войне. Открыла конкурс театральная группа „Вдохновение“ дополнительного образования школы № 2053 под руководством педагога-организатора О. А. Филатовой, — уточнил представитель школы. (вт)
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