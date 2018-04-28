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В школе на Зеленодольской подготовили газеты о заслугах Василия Чуйкова
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В школе на Зеленодольской подготовили газеты о заслугах Василия Чуйкова 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В четверг, 26 апреля, обучающиеся 2 класса «В» «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» приняли участие в командной защите газет, посвященных заслугам Маршала Василия Чуйкова.
— Ребята разделились на команды, самостоятельно нашли материал о Маршале Чуйкове, сделали газеты, а на уроке мужества, посвященном Великой Победе, продемонстрировали и рассказали интересные факты из жизни Василия Ивановича, — рассказал один из педагогов школы.
Напомним, что школа расположена по адресу: Зеленодольская улица, дом 32, корпус 6. (вт)
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