В школе на Зеленодольской подготовили газеты о заслугах Василия Чуйкова

В четверг, 26 апреля, обучающиеся 2 класса «В» «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова » приняли участие в командной защите газет, посвященных заслугам Маршала Василия Чуйкова.

— Ребята разделились на команды, самостоятельно нашли материал о Маршале Чуйкове, сделали газеты, а на уроке мужества, посвященном Великой Победе, продемонстрировали и рассказали интересные факты из жизни Василия Ивановича, — рассказал один из педагогов школы.

Напомним, что школа расположена по адресу: Зеленодольская улица, дом 32, корпус 6. (вт)