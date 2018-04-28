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Студенты МФЮА продолжают озеленять город
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Студенты МФЮА продолжают озеленять город 

Коньково 2 часа назад
Фото: Коньково
Совместно с «Мосприродой» и московским волонтерским движением студенты МФЮА участвуют в экологических акциях, тем самым стараясь привлечь внимание общественности к глобальным проблемам экологии. Недавно активисты МФЮА вновь были замечены за работой. На этот раз они помогли привести в порядок территорию дошкольного отделения ГБОУ школа № 9 «Семицветик».
Сначала девушки убрали с территории мусор, оставшийся после зимы, а затем юноши высадили 15 деревьев. Помогала ребятам депутат Московский городской Думы Ольга Викторовна Шарапова. Вместе со студентами она посадила 3 пихты, а потом пообщалась с ребятами из «Семицветика». Она рассказала подрастающему поколению о необходимости заботиться от экологии и хорошо учиться. В конце субботника Ольга Шарапова и студенты МФЮА вручили ребятам сувениры.
Напомним, ранее, благодаря студентам МФЮА, новые зеленые насаждения появились на территории школы № 1694, а в прошлую субботу ребята помогали коньковцам высаживать деревья на улице Профсоюзная, 115 в рамках акции «Миллион деревьев». Кроме того, они поучаствовали в субботниках в Тропареве, Ясеневе и других районах.
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