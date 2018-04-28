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Ученики школы №1411 приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»
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Ученики школы №1411 приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности» 

Управа района Отрадное 57 минут назад
Учащиеся школы № 1411 стали участниками межрайонного этапа соревнований «Школа безопасности» среди учащихся образовательных организаций СВАО. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
В состязаниях приняли участие 70 команд, в числе которых были три команды нашей школы. Несмотря на непростые погодные условия, ребята успешно преодолели «Маршрут выживания», который включал в себя ликвидацию последствий ЧС различного характера, спасение условного пострадавшего с поверхности воды, оказание доврачебной помощи, проверка физической подготовки, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что в этом году в соревнованиях «Школа безопасности» приняли участие более 700 школьников.
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