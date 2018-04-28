«Желтый бегемот» научит юных зеленоградцев журналистике

28 мая в школе №2045 откроется летняя профильная программа «Школа кино, телевидения и печатных СМИ „Желтый бегемот“ для учащихся 5-9 классов. Школа обучит юных зеленоградцев по следующей программе:

Обработка фотографий и студийный photoset

Основы операторского искусства и монтаж в программе Adobe Premiere

Режиссура и основы написания сценария

Основы создания телевизионного сюжета и работы телекорреспондента

Основы создания радиопрограмм

Мастерство публичного выступления, работа в кадре

Дизайн и верстка в графическом редакторе CorelDRAW.

Программа практической направленности построена по системе коллективных творческих дел. В ней предусмотрены встречи с профессионалами и творческие командировки.

Родительское собрание по профильной программе состоится 17 мая в 18.00в школе №2045 (корпус 2011).

Вопросы по телефону 8 (926) 335-01-11.