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«Желтый бегемот» научит юных зеленоградцев журналистике
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«Желтый бегемот» научит юных зеленоградцев журналистике 

Префектура Зеленоградского административного округа 59 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
28 мая в школе №2045 откроется летняя профильная программа «Школа кино, телевидения и печатных СМИ „Желтый бегемот“ для учащихся 5-9 классов. Школа обучит юных зеленоградцев по следующей программе:
Обработка фотографий и студийный photoset
Основы операторского искусства и монтаж в программе Adobe Premiere
Режиссура и основы написания сценария
Основы создания телевизионного сюжета и работы телекорреспондента
Основы создания радиопрограмм
Мастерство публичного выступления, работа в кадре
Дизайн и верстка в графическом редакторе CorelDRAW.
Программа практической направленности построена по системе коллективных творческих дел. В ней предусмотрены встречи с профессионалами и творческие командировки.
Родительское собрание по профильной программе состоится 17 мая в 18.00в школе №2045 (корпус 2011).
Вопросы по телефону 8 (926) 335-01-11.
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