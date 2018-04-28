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Зеленоградские школьники победили в конференции «Инженеры будущего»
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Зеленоградские школьники победили в конференции «Инженеры будущего» 

Префектура Зеленоградского административного округа 59 минут назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В научно-практической конференции «Инженеры будущего» победили ученики школы №1557: семиклассник Раздьяконов Александр (учитель Л. Н. Коршунова) и одиннадцатиклассник Струговщиков Дмитрий (учитель В. В. Струговщиков). Ребята выступали в номинации «Информационные технологии, моделирование, прототипирование, прикладная математика, социальный инжиниринг».
Дмитрий, который выступал в старшей возрастной категории, за победу в конференции получил дополнительные баллы при поступлении в вузы-соорганизаторы конференции «Инженеры будущего» (16 вузов Москвы). Он выступил с проектом «Создание электробайка EFEB».
Проектная работа Александра называется «Фотоаппарат »Зенит» и веб-камера». Старые фотоаппараты (например, «Зенит») имеют отличные объективы, но использовать их с современными камерами непросто. Эту задачу и решал Саша, создавая на основе пленочной зеркальной фотокамеры цифровое устройство увеличения изображения с возможностью сохранения этого изображения на цифровом носителе и дальнейшего просмотра на большом экране, а также с возможностью записи изображения и видео.
Научно-практическая конференция «Инженеры будущего» проводится в рамках мероприятий городского проекта «Инженерный класс в московской школе» с целью обсуждения проблем развития предпрофессионального образования инженерной направленности, определения актуальных эффективных моделей реализации обучения с учетом потребностей экономики Москвы, использования научного и культурно-образовательного пространства Москвы, а также представления новых образовательных достижений учащихся инженерных классов. Конференция проходила 16-17 апреля в НИТУ МИСиС.
«Мы очень рады за ребят и их научных руководителей — наших педагогов. Их проекты достойно оценены!» — поделились представители учебного заведения.
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