Зеленоградские школьники победили в конференции «Инженеры будущего»

В научно-практической конференции «Инженеры будущего» победили ученики школы №1557: семиклассник Раздьяконов Александр (учитель Л. Н. Коршунова) и одиннадцатиклассник Струговщиков Дмитрий (учитель В. В. Струговщиков). Ребята выступали в номинации «Информационные технологии, моделирование, прототипирование, прикладная математика, социальный инжиниринг».

Дмитрий, который выступал в старшей возрастной категории, за победу в конференции получил дополнительные баллы при поступлении в вузы-соорганизаторы конференции «Инженеры будущего» (16 вузов Москвы ). Он выступил с проектом «Создание электробайка EFEB».

Проектная работа Александра называется «Фотоаппарат »Зенит» и веб-камера». Старые фотоаппараты (например, «Зенит») имеют отличные объективы, но использовать их с современными камерами непросто. Эту задачу и решал Саша, создавая на основе пленочной зеркальной фотокамеры цифровое устройство увеличения изображения с возможностью сохранения этого изображения на цифровом носителе и дальнейшего просмотра на большом экране, а также с возможностью записи изображения и видео.

Научно-практическая конференция «Инженеры будущего» проводится в рамках мероприятий городского проекта «Инженерный класс в московской школе» с целью обсуждения проблем развития предпрофессионального образования инженерной направленности, определения актуальных эффективных моделей реализации обучения с учетом потребностей экономики Москвы, использования научного и культурно-образовательного пространства Москвы, а также представления новых образовательных достижений учащихся инженерных классов. Конференция проходила 16-17 апреля в НИТУ МИСиС.

«Мы очень рады за ребят и их научных руководителей — наших педагогов. Их проекты достойно оценены!» — поделились представители учебного заведения.