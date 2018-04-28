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Большая ярмарка вакансий прошла в Нягани
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Большая ярмарка вакансий прошла в Нягани 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Нягани прошла ярмарка профессий и учебных рабочих мест, организатором которой выступил Няганьский центр занятости.
Такое мероприятие организованно для того, чтобы снизить уровень безработицы в регионе и напряжённость на рынке труда, помочь работодателям найти работников, а юным школьникам определиться с будущей профессией и ВУЗом.
Так, для учащихся няганцев старших классов образовали прямой эфир с Югорской медицинской академией, на которой школьники могли задать руководству и специалистам интересующие их вопросы относительно обучения и работы в этой области.
Также для них выступали специалисты из различных учебных заведений, которые презентовали свои ВУЗы, рассказывали об их преимуществах и направлениях, которым в них обучают.
С вакансиями и трудовыми предложениями на ярмарке выступали крупные предприятия района и округа: энерго— и нефтекомпании, мобильные операторы, рестораны быстрого питания и другие крупные предприятия и организации. В этой ярмарке также принимали участие государственные организации и службы (Пенсионный фонд, Фонд поддержки предпринимательства.), которые также выдвинули свои вакансии на трудоустройство.
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