Большая ярмарка вакансий прошла в Нягани

В Нягани прошла ярмарка профессий и учебных рабочих мест, организатором которой выступил Няганьский центр занятости.

Такое мероприятие организованно для того, чтобы снизить уровень безработицы в регионе и напряжённость на рынке труда, помочь работодателям найти работников, а юным школьникам определиться с будущей профессией и ВУЗом.

Так, для учащихся няганцев старших классов образовали прямой эфир с Югорской медицинской академией, на которой школьники могли задать руководству и специалистам интересующие их вопросы относительно обучения и работы в этой области.

Также для них выступали специалисты из различных учебных заведений, которые презентовали свои ВУЗы, рассказывали об их преимуществах и направлениях, которым в них обучают.

С вакансиями и трудовыми предложениями на ярмарке выступали крупные предприятия района и округа: энерго— и нефтекомпании, мобильные операторы, рестораны быстрого питания и другие крупные предприятия и организации. В этой ярмарке также принимали участие государственные организации и службы (Пенсионный фонд, Фонд поддержки предпринимательства.), которые также выдвинули свои вакансии на трудоустройство.