Центр помощи отремонтирует школу, в которой учились погибшие в «Зимней вишне» девочки

Общественный центр помощи пострадавшим при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» создал программу помощи школе в поселке Трещевский Топкинского района. В этом учреждении учились шесть погибших в торговом центре девочек. Об этом сообщили на сайте организации.

Программа предполагает привлечение людей, занимающихся благотворительностью, которые уже обращались в центр с предложением помочь в ремонте школы и ее оснащении.

Решение приняли с учетом пожеланий семей погибших девочек. В школе отремонтируют спортивный и актовый залы, пищеблок, крышу, также заменят все окна, купят посуду в столовую.

Один из благотворителей сообщил, что собирается поставить в школу комплект учебников с первого по девятый классы.

Центр также создал родительский комитет общественного контроля за предстоящими работами в оснащении школы. С родителями подписаны договоры об участии в вопросах ремонта. Граждане также смогут выбрать подрядчика.

Проект ремонта школы ведется одновременно с оказанием адресной помощи семьям погибших. Волонтеры оказывают им правовую поддержку при получении помощи от государства и различных общественных организаций.