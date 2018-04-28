ОмГПУ вошёл в число лучших педагогических вузов России

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Отметим, что рейтинг составляли на основе 12 показателей. Среди них образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельности вуза, трудоустройство выпускников, заработная плата профессорско-преподавательского состава.

Добавим, что педуниверситет занял 288 место среди 703 вузов страны.

Напомним, ОмГПУ был основан в 1932 году. В настоящее время в вузе студенты обучаются на девяти факультетах.