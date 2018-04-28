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ОмГПУ вошёл в число лучших педагогических вузов России
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ОмГПУ вошёл в число лучших педагогических вузов России 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации обнародовали рейтинг «Образование в России». В нём ОмГПУ занял 12 место в списке лучших педагогических вузов России.
Отметим, что рейтинг составляли на основе 12 показателей. Среди них образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельности вуза, трудоустройство выпускников, заработная плата профессорско-преподавательского состава.
Добавим, что педуниверситет занял 288 место среди 703 вузов страны.
Напомним, ОмГПУ был основан в 1932 году. В настоящее время в вузе студенты обучаются на девяти факультетах.
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