ОмГПУ вошёл в число лучших педагогических вузов России 

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.
Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации обнародовали рейтинг «Образование в России». В нём ОмГПУ занял 12 место в списке лучших педагогических вузов России.
Отметим, что рейтинг составляли на основе 12 показателей. Среди них образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельности вуза, трудоустройство выпускников, заработная плата профессорско-преподавательского состава.
Добавим, что педуниверситет занял 288 место среди 703 вузов страны.
Напомним, ОмГПУ был основан в 1932 году. В настоящее время в вузе студенты обучаются на девяти факультетах.