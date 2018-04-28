В Московской области начали отключать отопление

"Полномочия по определению сроков окончания отопительного периода закреплены за главами муниципальных образований. При принятии подобного решения обязательным условием является установление среднесуточной температуры не ниже +8°С в течение пяти дней", — говорится в сообщении.

По состоянию на 28 апреля в 30 из 67 муниципальных образований Московской области завершена подача тепла в жилой фонд.

"Отопление таких социально значимых объектов, как больницы, школы, детские сады прекращается, как правило, позже, чем жилого фонда", — подчеркивается в сообщении.