МОСКВА, 28 апр — РИА Недвижимость. В Московской области начали отключать отопление в домах, отопительный сезон продлится в школах, детских садах и больницах, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Полномочия по определению сроков окончания отопительного периода закреплены за главами муниципальных образований. При принятии подобного решения обязательным условием является установление среднесуточной температуры не ниже +8°С в течение пяти дней", — говорится в сообщении.
По состоянию на 28 апреля в 30 из 67 муниципальных образований Московской области завершена подача тепла в жилой фонд.
"Отопление таких социально значимых объектов, как больницы, школы, детские сады прекращается, как правило, позже, чем жилого фонда", — подчеркивается в сообщении.