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Марширующие в сугробах школьники из Карпинска поедут в Москву на парад
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Марширующие в сугробах школьники из Карпинска поедут в Москву на парад 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Ученики средней школы №6 Карпинска взяли Гран-при конкурса «Сыны и дочери Отечества». Фотографии с конкурса стали объектом обсуждения всего Рунета, где подростки маршировали в летней одежде в сугробах снега, сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Ученицы местной школы и воспитанницы юнармейского отряда «Рысь» стали победителями скандального конкурса. По словам заведующей по учебы школы №6 Надежды Владимировой, девочки готовились к конкурсу после уроков, а в выходные дни отрабатывали строевую подготовку в спортивном зале. Ребята сами вызвались маршировать в пасмурную погоду, их никто не останавливал. «Наши девчонки не сомневались — выступать или нет, за плечами были месяцы тренировок и подготовки. Никто из них даже не подумал о том, чтобы не выступать», — рассказала газете «Вечерний Карпинск» завуч школы.
В результате девочки получили Гран-при конкурса, а другой отряд из средней школы №2 Карпинска занял первое место на конкурсе. По итогу школьницы из 6-й школы отправятся в Москву на смотр-парад «Марш победителей».
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», скандальная история со школьниками стала известна после публикации в социальных сетях любительских фотографий и видео с конкурса строевой подготовки около Окружного дома офицеров, где юные ученицы маршировали в коротких юбочках и балетках по сугробам снега.
В интернете тут же возмутились таким «патриотическим воспитанием» молодого поколения. Как выяснилось, школьники сами выступили с предложением продолжить смотр, несмотря на пасмурную погоду. Впрочем, некоторые из участников после мероприятия подхватили простуду.
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