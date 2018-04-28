В школе № 1798 «Феникс» музей «Огни Москвы» провёл интерактивные уроки Победы

В гости к ученикам четвертого класса школы № 1798 приехал музей «Огни Москвы».

По словам классного руководителя четвертого класса Елены Яковлевой, школьники приняли участие в увлекательной интерактивной программе, которую для них подготовили и провели сотрудники музея. Сотрудники музея провели два урока на тему Великой Отечественной войны: разбившись на экипажи, они участвовали в импровизированных боях на улицах города; готовили разведку; соревновались в «беге танков» и показывали свое знание истории войны. Все участники благополучно «дошли до Берлина» и стали победителями.

В качестве награды за участие школьникам вручили самые настоящие пионерские значки. Этот сувенир из прошлого очень порадовал бабушек и дедушек многих учащихся, напомнив им об их далёком пионерском детстве.

Фото — школа № 1798.