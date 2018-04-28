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«Роскосмос» защитил второклассника перед учительницей рисования
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«Роскосмос» защитил второклассника перед учительницей рисования 

Ридус 32 минуты назад
Фото: Ридус
Ученик столичной школы нарисовал космическое пространство по заданию учителя ИЗО. Однако педагогу картинка не показалась достоверной, она отправила мальчика переделывать задание.
Отец ребенка удивился подходу учителя и описал ситуацию в паблике «Роскосмоса». Он не ожидал получить ответ на просьбу рассудить спор о детском рисунке. Но получил его.
Представители корпорации написали, что далекое пространство из-за искажений может выглядеть, как угодно. Даже так, как нарисовал мальчик. Картинку ребенка опубликовал Mash.
После майских праздников юный художник, вооружившись письмом из «Роскосмоса», вновь попробует сдать свою работу.
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