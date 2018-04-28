«Роскосмос» защитил второклассника перед учительницей рисования 

Ученик столичной школы нарисовал космическое пространство по заданию учителя ИЗО. Однако педагогу картинка не показалась достоверной, она отправила мальчика переделывать задание.
Отец ребенка удивился подходу учителя и описал ситуацию в паблике «Роскосмоса». Он не ожидал получить ответ на просьбу рассудить спор о детском рисунке. Но получил его.
Представители корпорации написали, что далекое пространство из-за искажений может выглядеть, как угодно. Даже так, как нарисовал мальчик. Картинку ребенка опубликовал Mash.
После майских праздников юный художник, вооружившись письмом из «Роскосмоса», вновь попробует сдать свою работу.