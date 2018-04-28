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Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
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Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Очевидец запечатлел на видео трагедию, произошедшую в минувшую пятницу, 27 апреля, в одной из школ города Уральска, расположенного в Казахстане неподалеку от границы с Россией.
Завуч по начальным классам вывела своих воспитанников-первоклассников на сцену во время праздничного концерта. Через какое-то время 55-летняя Надежда Петровна внезапно упала на пол.
Коллеги вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие в школу через семь минут, лишь констатировали смерть педагога.
О причинах произошедшего пока не сообщается, однако местные СМИ утверждают, что учительница имела проблемы со здоровьем, в том числе — постоянно страдала от повышенного давления.
Отметил, что в марте этого года в другой уральской школе на рабочем месте скончался еще один педагог — 55-летняя учительница, являвшаяся классным руководителем выпускного класса, привезла школьников на пробное тестирование перед выпускными экзаменами.
Ученики разошлись по аудиториям для выполнения заданий, а женщина осталась ждать их в коридоре, где и скончалась.
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