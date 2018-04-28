Отопление отключили в домах почти половины муниципальных образований Подмосковья

Подмосковье завершается отопительный период. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«По состоянию на 28 апреля в 30 из 67 муниципальных образований Московской области завершена подача тепла в жилой фонд», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что полномочия по определению сроков окончания отопительного периода закреплены за главами муниципальных образований — при принятии подобного решения обязательным условием является установление среднесуточной температуры не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней. Погодный норматив для отключения отопления регламентирован постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6 мая 2011 г. №354. Окончательное решение об отключении подачи тепла принимается на уровне муниципальных образований, исходя из погодных условий.

«Отключение централизованного отопления объектов социальной сферы и жилого фонда должно пройти максимально комфортно для жителей. Поэтому при принятии решений об окончании отопительного сезона в каждом муниципальном образовании необходимо учитывать не только соответствие нормативам, но и мнение жителей. При этом отопление таких социально значимых объектов, как больницы, школы, детские сады прекращается, как правило, позже, чем жилого фонда», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.