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Отопление отключили в домах почти половины муниципальных образований Подмосковья
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Отопление отключили в домах почти половины муниципальных образований Подмосковья 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В Подмосковье завершается отопительный период. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.
«По состоянию на 28 апреля в 30 из 67 муниципальных образований Московской области завершена подача тепла в жилой фонд», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что полномочия по определению сроков окончания отопительного периода закреплены за главами муниципальных образований — при принятии подобного решения обязательным условием является установление среднесуточной температуры не ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней. Погодный норматив для отключения отопления регламентирован постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 6 мая 2011 г. №354. Окончательное решение об отключении подачи тепла принимается на уровне муниципальных образований, исходя из погодных условий.
«Отключение централизованного отопления объектов социальной сферы и жилого фонда должно пройти максимально комфортно для жителей. Поэтому при принятии решений об окончании отопительного сезона в каждом муниципальном образовании необходимо учитывать не только соответствие нормативам, но и мнение жителей. При этом отопление таких социально значимых объектов, как больницы, школы, детские сады прекращается, как правило, позже, чем жилого фонда», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.
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