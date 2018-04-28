На строительство школы на 1100 мест в Саратове выделят 780 млн рублей 

САРАТОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Новая школа на 1100 ученических мест будет построена в текущем году в Саратове за счет федерального бюджета. Всего на постройку выделено порядка 780 млн рублей, сообщил в субботу в ходе рабочей поездки в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Средства, порядка 780 млн рублей, выделены из федерального бюджета, и в ближайшее время должны поступить в область. Необходимые решения уже приняты", — сказал Володин на встрече с жителями поселка Солнечный, где будет возведен объект.
"Школа предполагает создание 1100 ученических мест. С вводом объекта полностью будет закрыта потребность в ученических местах в данном районе", — подчеркнул Володин.
Предполагается, что школа будет представлять собой современное здание, внутри которого, помимо обычных кабинетов, появятся несколько спортивных площадок разного направления и специализированные мастерские, оснащенные для профподготовки,
Володин был избран депутатом Госдумы от региональной группы, в которую входила Саратовская область.