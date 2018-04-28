ГД может потратить 6,5 млн руб. на анализ распределения полномочий по управлению системами образования

Аппарат Госдумы РФ может потратить почти 6,5 млн руб. на анализ распределения полномочий по управлению региональными и муниципальными системами образования между различными уровнями власти. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок.

« (Цель исследования — прим. Агентства «Москва» ) Анализ распределения полномочий по управлению региональными и муниципальными системами образования между различными уровнями власти, моделирование оптимального распределения полномочий и выработка предложений по обеспечению формирования предложенной модели», — говорится в техзадании.

Также в задачу исследования входит: выделение полномочий, необходимых на региональном и муниципальном уровне для эффективного управления функционированием и развитием региональных и муниципальных образовательных сетей; анализ распределения полномочий по управлению региональными и муниципальными системами образования между уровнями государственной и муниципальной власти; обоснование и формирование выборок регионов РФ , муниципальных образований и участников образовательных отношений для анализа правоприменительной практики.

Кроме того, необходимо будет провести анализ правоприменительной практики с выделением полномочий, реализуемых на региональном и местном уровнях и выработать предложения по совершенствованию законодательства в исследуемой области.

Начальная (максимальная) цена контракта — 6 млн 473 тыс. 532 руб. Дата окончания подачи заявок — 22 мая 2018 г.