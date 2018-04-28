В УрГЭУ учащиеся в вузах Екатеринбурга студенты из Узбекистана встретились с генконсулом 

ТАСС, 28 апреля. В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) обучающиеся в вузах Екатеринбурга студенты из Узбекистана в пятницу встретились с Генеральным консулом республики в РФ Мехриддином Хайриддиновым. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.
Дипломата ребятам представил проректор по учебной работе УрГЭУ Сергей Рогожин, сообщив, что в ближайшее время планируется открытие Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге, штат дипломатического состава уже укомплектован.
"Мехриддин Хайриддинов пояснил, что открытие дипломатического представительства на Урале имеет большие перспективы. Планируется продолжение активного взаимодействия России и Узбекистана, предстоят поездки по регионам. Большие планы и у недавно созданного Союза молодёжи Узбекистана, который будет работать и в России, например, по поддержке молодых земляков по пропаганде узбекской культуры, решению проблем студентов и трудовых мигрантов", — приводят в пресс-службе слова дипломата.
Также генконсул рассказал о переговорах по открытию филиалов российских вузов в Узбекистане. Сергей Рогожин, в свою очередь сообщил, что университетом подписаны договора о сотрудничестве с двумя вузами Узбекистана, и уже в мае на стажировку в УрГЭУ приедет преподаватель из Намангана.
В пресс-службе отметили множество вопросов, которые задавали студенты главе дипмиссии. В частности, их интересовало трудоустройство на престижные рабочие места в Узбекистане после окончания учебы, льготы на авиаперелеты на родину и обратно, изучение узбекской истории во время учебы в Екатеринбурге. «Ничего невозможного нет, все вопросы решаются. Студентам даже пообещали чартерный рейс для их друзей, граждан России, которые желают посмотреть достопримечательности Ташкента, Самаркада, Бухары, чтобы окунуться в культуру братского народа», — сказано в сообщении.
В завершение Мехриддин Хайриддинов поблагодарил руководство УрГЭУ за организацию встречи.
Как отмечал ранее ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, генеральные консульства Республики Узбекистан появятся во Владивостоке, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону. В марте нынешнего года, в соответствии с постановленим Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 19 июля 2017 года, начало работу Генконсульство в Санкт-Петербурге.
УрГЭУ — базовый многопрофильный экономический вуз Уральского региона, в котором обучаются более 17 тысяч студентов. В университете работает более 500 преподавателей, среди них 55 докторов наук и более 100 кандидатов наук, преимущественно в сфере экономики и финансов. За 50 лет своей истории вуз подготовил свыше 120 тысяч специалистов для разных отраслей народного хозяйства. Функции учредителя УрГЭУ выполняет Минобрнауки РФ.