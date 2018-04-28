В УрГЭУ учащиеся в вузах Екатеринбурга студенты из Узбекистана встретились с генконсулом

ТАСС , 28 апреля. В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) обучающиеся в вузах Екатеринбурга студенты из Узбекистана в пятницу встретились с Генеральным консулом республики в РФ Мехриддином Хайриддиновым. Об этом сообщают в пресс-службе вуза.

Дипломата ребятам представил проректор по учебной работе УрГЭУ Сергей Рогожин , сообщив, что в ближайшее время планируется открытие Генконсульства Узбекистана в Екатеринбурге, штат дипломатического состава уже укомплектован.

"Мехриддин Хайриддинов пояснил, что открытие дипломатического представительства на Урале имеет большие перспективы. Планируется продолжение активного взаимодействия России и Узбекистана, предстоят поездки по регионам. Большие планы и у недавно созданного Союза молодёжи Узбекистана, который будет работать и в России, например, по поддержке молодых земляков по пропаганде узбекской культуры, решению проблем студентов и трудовых мигрантов", — приводят в пресс-службе слова дипломата.

Также генконсул рассказал о переговорах по открытию филиалов российских вузов в Узбекистане. Сергей Рогожин, в свою очередь сообщил, что университетом подписаны договора о сотрудничестве с двумя вузами Узбекистана, и уже в мае на стажировку в УрГЭУ приедет преподаватель из Намангана

В пресс-службе отметили множество вопросов, которые задавали студенты главе дипмиссии. В частности, их интересовало трудоустройство на престижные рабочие места в Узбекистане после окончания учебы, льготы на авиаперелеты на родину и обратно, изучение узбекской истории во время учебы в Екатеринбурге. «Ничего невозможного нет, все вопросы решаются. Студентам даже пообещали чартерный рейс для их друзей, граждан России, которые желают посмотреть достопримечательности Ташкента, Самаркада, Бухары , чтобы окунуться в культуру братского народа», — сказано в сообщении.

В завершение Мехриддин Хайриддинов поблагодарил руководство УрГЭУ за организацию встречи.