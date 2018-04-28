Проект «Математическая вертикаль» запустят в московских школах в 2019 году

С 2019 года в московских школах запустят проект «Математическая вертикаль», в рамках которого откроются 300 седьмых классов с углубленным изучением математики и других естественно-научных предметов, сообщил глава столичного департамента образования Исаак Калина в интервью газете «Известия» , опубликованном в субботу.

Калина рассказал, что в Москве активно развивается проект по интеграции всех уровней образования — предпрофессиональные классы: инженерные, медицинские, кадетские и академические. Формально они начинаются с 10 класса, но подготовка к ним ведется еще в основной школе в кружках допобразования.

«Со следующего года мы запускаем еще один важный проект — «Математическая вертикаль». В школах Москвы откроются 300 седьмых математических классов, ученики которых в 7-9-м классах будут изучать математику, другие естественно-научные предметы на очень серьезном уровне. По окончании они смогут успешно продолжить образование в 10-11-х профильных, предпрофессиональных, академических, IT-классах, а затем успешно учиться в ведущих московских вузах по востребованным в городе специальностям», — сказал Калина.

Он подчеркнул, что раньше подобные проекты были невозможны. В маленьких узкоспециализированных школах проблема заключается в том, ученики «обречены» идти по этому коридору, тогда как школа должна давать возможности для проб и ошибок.

«И «предпроф» нужен всем именно для того, чтобы, по крайней мере, пораньше ошибиться. Или пораньше определиться. И самое главное, что после «предпрофа» человек попадает в вуз не случайно, а определившись с приоритетами. Например, он идет учиться на врача не потому, что ему в школе легко давались химия и биология, а потому, что еще в школе он окунулся в профессию медика», — отметил руководитель департамента образования.