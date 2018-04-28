С. Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов 

Мэр Моксвы Сергей Собянин поздравил учеников столичных школ, завоевавших победы на Всероссийской олимпиаде по обществознанию среди 9 и 10 классов. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них девять победных. Поздравляю вас и ваших учителей!», — написал мэр.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.