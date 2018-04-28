С. Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов

Мэр Моксвы Сергей Собянин поздравил учеников столичных школ, завоевавших победы на Всероссийской олимпиаде по обществознанию среди 9 и 10 классов. Об этом он написал у себя в Twitter.

«Наши школьники — абсолютные победители Всероссийской олимпиады по обществознанию среди 9 и 10 классов. Ребята из 26 столичных школ взяли 47 дипломов, из них девять победных. Поздравляю вас и ваших учителей!», — написал мэр.