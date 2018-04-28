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Москвичи стали победителями среди 9 и 10 классов в финале Всероссийской олимпиады по обществознанию
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Москвичи стали победителями среди 9 и 10 классов в финале Всероссийской олимпиады по обществознанию 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные школьники стали абсолютными победителями среди 9 и 10 классов в финале Всероссийской олимпиады по обществознанию, который проходил с 21 по 26 апреля в Великом Новгороде, сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.
«Стабильно высокие результаты показывают учащиеся московских школ в финале Всероссийской олимпиады по обществознанию. Ребята завоевали девять дипломов победителей и стали лучшими среди 9 и 10 классов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что всего на счету команды москвичей 47 дипломов. Победителями и призерами олимпиады стали учащиеся 26 школ столицы.
«Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников вышел на финишную прямую — уже завершились состязания по 19 предметам, впереди осталось еще пять. На данный момент московская сборная завоевала 683 диплома, из них 141 — победителей. Обладателями наград стали воспитанники 186 школ», — уточнили в департаменте.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся 4-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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