Окна московских школ освободят от решеток в интересах пожарной безопасности

Московские школы избавляются от решеток на окнах, в ближайшее время решетки останутся только в тех помещениях, где это крайне необходимо и не влияет на пожарную безопасность, сообщил глава столичного департамента образования Исаак Калина в интервью газете «Известия» , опубликованном в субботу.

Калина отметил, что порядка 10-15 лет назад, когда не было налаженных систем охраны зданий, распашные решетки казались единственным способом обеспечить одновременно и сохранность ценностей, и противопожарную безопасность.

«Но в последние годы, после того как нам удалось выстроить в Москве гораздо более надежную систему охраны зданий и материальных ценностей в них, количество решеток на окнах сильно поубавилось. Даже распашных. Мониторинг целесообразности их сохранения, а точнее, редких случаев, когда от них невозможно избавиться, продолжается. И думаю, что в ближайшее время они останутся только в помещениях, где это исключительная, крайняя необходимость и где это никак не влияет на противопожарную безопасность», — сказал Калина.

По его словам, в целом безопасность в школах требует не только вложения денег, но и внимания. Необходимы регулярные проверки для наведения порядка с охранными структурами. В Москве этим занимается мониторинговая группа департамента образования. Данной работе также помогает система видеонаблюдения.

«Говоря о безопасности, не могу еще раз не подчеркнуть: руководитель образовательной организации должен быть не только хорошим учителем, но и всесторонне грамотным управленцем — ему надо обеспечивать любую безопасность в учреждении для всех участников образовательного процесса, в том числе и противопожарную, и финансовую, и информационную», — подчеркнул Калина.

Он добавил, что исключением внутренних угроз и конфликтов в школах должны заниматься классные руководители.

«Никто так, как классный руководитель, не знает и не чувствует детей. Он самый грамотный психолог для них, чувствует настроения ребят. Это очень важная работа в школе, и поэтому мы разработали систему поддержки классных руководителей и стараемся увеличивать оплату этой части учительского труда», — сказал чиновник.