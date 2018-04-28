Школьники из Савелок стали победителями конкурса «Школа реальных дел» 

В Москве состоялся финал конкурса проектов и прикладных исследований школьников и студентов «Школа реальных дел». В нем участвовали свыше 4000 человек, включающих учеников 137 школ, студентов 7 колледжей и экономического факультета МГУ. В этом году конкурс проводится в шестой раз. Команды школьников и студентов в течение четырех месяцев выполняли реальные задачи 69 компаний-работодателей, которые предложили 87 кейсов различных категорий.
В числе участников была команда школы №1557 из Зеленограда в составе Маниной Анны, Лысовой Юлии и Бакушкиной Алисы. Школьницы завоевали Диплом I степени за успешно реализованное задание по кейсу №71 «Интерактивное просветительское мероприятие „Душевный квест“.