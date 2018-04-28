«Оренбургнефть» вновь приняла участие в «Дне Роснефти»

Программа мероприятия включалагостевые лекции ведущих специалистов Дочерних ОбществКомпании для студентов и научно-педагогических работников вуза. Эксперты рассказывали о геологоразведочных работах в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, интегрированном управленииактивами на поздней стадии разработки, научно-техническом лидерстве. В качестве практики для студентов вуза был проведён международный чемпионат по решению инженерных кейсов «Case-in», посвященный развитию Арктики. В последний день состоялась презентация « Роснефть . На благо России », а также представители 12 Дочерних Обществ блоков: «Разведка и добыча», «Внутренний сервис», «Нефтепереработка и нефтегазохимия» демонстрировали потенциальным кадрам специфику, особенности, перспективы развитияна предприятиях.

Оренбургский регион на «Днях Роснефти» представляло ПАО «Оренбургнефть». Предприятию, численность которого составляет порядка 6 000 человек, для того, чтобы двигаться вперёд, нужны молодые, перспективные специалисты, чьи знания отвечают времени. Именно поэтому «Оренбургнефть» является постоянным участником имиджевых мероприятий Компании и выходит на диалог со студентами профильных вузов. Сегодня компания ориентирована на привлечение выпускников. Помимо программ развития научно-технического, производственного, творческого потенциалов в «Оренбургнефти» для молодых специалистов действует ряд дополнительных льгот. Например, иногородним молодым специалистам предусмотрены выплаты за аренду жилья в размере не более 15 000 р., выплата подъёмных и многое другое.

Диалог со студентами был весьма оживленным. Ребята заполняли анкеты с мыслями о будущей карьере, возможно уже в ближайшем времени ряды оренбургских нефтяников пополнят выпускники СамГТУ.

Справка:На сегодняшний день 58 вузов по стране являются партнерами Компании Роснефть, в их числе 22 российских университета имеют статус стратегического партнера Компании.