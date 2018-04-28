Володин: на строительство новой школы в Саратове направят 780 млн рублей

Из федерального бюджета на строительство в текущем году новой школы на 1100 мест в Саратове выделено порядка 780 млн рублей, сообщил во время рабочей поездки в регион председатель Госдумы Вячеслав Володин , передаёт ТАСС

«Средства, порядка 780 миллионов рублей, выделены из федерального бюджета, и в ближайшее время должны поступить в (Саратовскую — Прим. ред.) область. Необходимые решения уже приняты», — рассказал Володин в ходе встречи с жителями посёлка Солнечный, где и появится новый инфраструктурный объект.

Вячеслав Володин подчеркнул, что после появления школы данный район полностью закроет потребность в ученических местах.

Предполагается, что школа будет представлять собой современное здание, внутри которого, кроме традиционных кабинетов и классов, появятся несколько спортивных площадок разного профиля и специализированные мастерские, оснащённые для профподготовки,