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Володин: на строительство новой школы в Саратове направят 780 млн рублей
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Володин: на строительство новой школы в Саратове направят 780 млн рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Из федерального бюджета на строительство в текущем году новой школы на 1100 мест в Саратове выделено порядка 780 млн рублей, сообщил во время рабочей поездки в регион председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт ТАСС.
«Средства, порядка 780 миллионов рублей, выделены из федерального бюджета, и в ближайшее время должны поступить в (Саратовскую — Прим. ред.) область. Необходимые решения уже приняты», — рассказал Володин в ходе встречи с жителями посёлка Солнечный, где и появится новый инфраструктурный объект.
Вячеслав Володин подчеркнул, что после появления школы данный район полностью закроет потребность в ученических местах.
Предполагается, что школа будет представлять собой современное здание, внутри которого, кроме традиционных кабинетов и классов, появятся несколько спортивных площадок разного профиля и специализированные мастерские, оснащённые для профподготовки,
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