Дошкольники Ховрина приняли участие в фестивале проектных работ

В воскресенье, 22 апреля, в школе №597 района Ховрино прошел фестиваль проектных и исследовательских работ дошкольников «Горизонты открытий — 2018».

«Дошкольники в формате стендового доклада представили свои проектные и исследовательские работы, а затем отправились в путешествие. На станции «Творческая» им предстояло из геометрических фигур собрать волшебную птицу и подготовить о ней рассказ, а на станции «Театральная» вместе с родителями разыграть сценку. Дети справились со всеми испытаниями и получили заслуженные награды», — говорится на сайте школы.

Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)