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Дошкольники Ховрина приняли участие в фестивале проектных работ
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Дошкольники Ховрина приняли участие в фестивале проектных работ 

Управа района Ховрино города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В воскресенье, 22 апреля, в школе №597 района Ховрино прошел фестиваль проектных и исследовательских работ дошкольников «Горизонты открытий — 2018».
«Дошкольники в формате стендового доклада представили свои проектные и исследовательские работы, а затем отправились в путешествие. На станции «Творческая» им предстояло из геометрических фигур собрать волшебную птицу и подготовить о ней рассказ, а на станции «Театральная» вместе с родителями разыграть сценку. Дети справились со всеми испытаниями и получили заслуженные награды», — говорится на сайте школы.
Напомним, школа №597 находится по адресу: Петрозаводская улица, дом 19А. (то)
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