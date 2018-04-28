Школу, ученицы которой погибли при пожаре в ТЦ, отремонтируют за счет благотворителей

КЕМЕРОВО , 28 апреля. /ТАСС/. Общественный центр помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», созданный после трагедии, разработал программу помощи школе в поселке Трещевский Топкинского района, в которой учились шестеро погибших девочек, сообщается на сайте организации.

В центре ТАСС уточнили, что «к ремонту школы планируется приступить летом — после того, как закончится учебный год». Точный объем средств, который будет направлен, не уточнили, пояснив, что все будет зависеть об объема работ и перечисляемых благотворителями денег. «Можно сказать, что это не один десяток миллионов рублей», — добавила собеседница агентства.

В здании планируют отремонтировать крышу, спортивный и актовый залы, пищеблок, заменить окна, приобрести посуду в школьную столовую. «Один из благотворителей высказал намерение поставить в школу комплект учебников с 1 по 9 класс. Рассматривается возможность организации в школе компьютерного класса», — добавили в центре. Кроме того, кемеровский благотворительный фонд «Счастье детям» — партнер центра, планирует установить детскую и спортивную площадки.

Решение о ремонте школы принято с учетом пожеланий семей погибших школьниц. Центр координирует работу с местными властями и областным департаментом образования и науки. Контроль за ремонтом будет со стороны созданного родительского комитета, работы будет проводить подрядная организация.

О пожаре

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек.

Как сообщал ТАСС, в небольшом посёлке Трещевский живет около 700 человек, он находится всего в часе пути от Кемерова, куда местные жители часто выбираются в выходные. В воскресенье, 25 марта, смотреть мультфильм в ТЦ «Зимняя вишня» поехали шесть пятиклассниц, которых сопровождала педагог Оксана Евсеева. Она не находилась в зале во время сеанса, во время пожара она пыталась туда пробраться, но сделать этого не удалось.

В посёлке одна школа, в ней теперь учатся 74 ученика. Пятый класс после трагедии уменьшился вдвое — с 12 до 6 человек.

О помощи благотворителей

Общественный центр не является фондом и не ведет сбора средств для пострадавших. Он аккумулирует информацию об их потребностях и предложения от благотворителей на оказание помощи. Затем центр передает последним информацию о той помощи, которая требуется пострадавшим и вариантах ее оказания. Помимо этого, центр, объединивший адвокатов, психологов и волонтеров, безвозмездно оказывает адресную помощь, в том числе юридическую.