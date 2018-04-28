В Сургутском районе в рамках ГЧП построят две школы

Сургутский район получит субсидии на строительство в рамках государственно-частного партнерства двух школ в поселках Нижнесортымский и Солнечный, сообщил на V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП» в Москве исполняющий обязанности генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель.

В ближайшее время профильный департамент и администрация муниципалитета подпишут соглашение по двум одобренным заявкам, после чего будут организованы процедуры заключения концессионного соглашения (соглашения о муниципально-частном партнерстве).

Роман Генкель пояснил, что механизм софинансирования предполагает предоставление муниципальному образованию субсидии на исполнение концессионного соглашения (соглашения о МЧП). Департамент образования и молодежной политики автономного округа профинансирует 90% от расходов концедента. Обеспечение расходов по технической эксплуатации дополнительно финансирует муниципальное образование за счет собственных средств.

«Совместно с профильным ведомством и при участии ПАО «Сбербанк» была разработана и утверждена рекомендуемая форма концессионного соглашения, которая легла в основу так называемого «коробочного» решения банка по финансированию концессионных соглашений о строительстве и эксплуатации школ с возможностью оказания платных услуг. В планах утверждение рекомендуемой формы соглашения о муниципально-частном партнерстве, существенных условий соглашения, перечня оборудования, входящего в объект, а также перечень услуг по технической эксплуатации и порядок их оказания», — пояснил Роман Генкель.

К 2025 году в школах Югры необходимо создать более 85 тысяч мест. К 2021 году планируется перевести на односменный режим обучения учеников 1 — 4 классов и 10 — 11 классов, к 2024 году — школьников с 5 по 9-й классы, к 2025 году — все школьники будут переведены из зданий с износом более 50% в новые школы на односменный режим обучения.

Фото: pxhere.com.