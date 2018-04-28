На крыше частной школы в Свиблово к 1 сентября обустроят спортивную площадку для игры в мини-футбол

На крыше частной школы в СВАО создадут площадку для игры в футбол, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«На крыше школы в проезде Серебрякова будет обустроена спортивная площадка для игры в мини-футбол. Ученики школы смогут проводить там футбольные матчи уже с сентября этого года. Объединенное здание частной школы и детского сада на 550 и 240 мест, в рамках которого будет создана спортивная зона, возводится в составе жилого квартала «Life-Ботанический сад». Объект расположен на территории, ограниченной Лазоревым проездом, ул. Снежная, проездом Серебрякова и долиной реки Яуза (проезд Серебрякова, вл. 2А). Девелопером проекта является ГК «Пионер». На данный момент в проекте закончены монолитные работы, также строители завершают обустройство фасада и занимаются внутренней отделкой. Ввод школы и детского сада в эксплуатацию намечен на II квартал 2018 г. Открытие объекта запланировано на 1 сентября 2018 г.», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Он уточнил, что площадь спортивной площадки составит 676 кв. м. Она разместится на уровне третьего этажа на месте локального понижения кровли здания, что обеспечит максимальную безопасность для учеников. На площадке будут установлены ворота, по верхней отметке стен натянута сетка для возврата мяча и предусмотрено безопасное резиновое покрытие. Также предусмотрено создание нескольких спортивных залов, уличных площадок для подвижных игр, и двух бассейнов, длина одного из которых составит 25 м. В школе обустроят предметные исследовательские лаборатории, современный медиа-хаб с библиотекой, актовый зал на 400 мест. Помещения для учеников начальных и более старших классов будут размещены отдельно.