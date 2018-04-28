В АлтГТУ пройдет конференция «Будущее Алтая»

Со 2 по 5 мая в АлтГТУ имени И. И. Ползунова пройдет итоговая научно-практическая конференция для одаренных школьников и молодежи «Будущее Алтая».

Ребята представят свои научно-исследовательские работы по 5 направлениям: «Физика, техника, астрономия, робототехника», «Математика, информатика, экономика», «Экология, биология, химия, медицина, география», «Социология, психология, литература, русский язык», «История, краеведение, этнография, археология, культурология».

На этапе рецензирования поступило около 800 работ, для участия в конференции было допущено более 600 исследовательских проектов.

Оценивать работу участников конференции будут эксперты краевой программы, преподаватели высших учебных заведений края.

По итогам конкурса «Будущее Алтая» победителям вручат дипломы, грамоты и похвальные листы в соответствии с направлениями исследования, а также памятные подарки. В рамках конференции 3 мая для педагогов — научных руководителей пройдет семинар.

Торжественное открытие состоится 2 мая в 13.00 часов. Работа секций будет проходить 2 и 3 мая.

Закрытие и подведение итогов конференции состоится 5 мая.

Добавим, победителям и призерам научно-практической конференции «Будущее Алтая», поступающим в этой году в АлтГТУ им. И. И. Ползунова, дополнительно начислят 4 балла к баллам ЕГЭ.

С программой конференции можно ознакомиться здесь.