Ставропольский студент-отличник снялся в телеигре «Сто к одному»

Стобалльник ЕГЭ из Ставрополя попал на телепередачу «Сто к одному», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минобразования СК.

Даниил Стогний, успешно окончивший ставропольскую гимназию № 25, учится в СКФУ по специальности «Филология». Недавно ему выпал шанс попасть на популярную телеигру «Сто к одному».

Москвы и Вместе с выпускниками-отличниками из Ульяновска Санкт-Петербурга юноша ответил на вопросы знатоков, и его команда добилась уверенной победы. Программу с участием ставропольского отличника зрителям покажут осенью 2018 года.

Даниил рассказал выпускникам-2018, как сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов: «Школьник должен опираться не только на школьную программу, нужно уметь анализировать текст, не упускать мелочи и обращаться к зарубежной литературе! Выходить за рамки мыслимого, быть свободным и желать обрести новое знание!»