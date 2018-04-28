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Ставропольский студент-отличник снялся в телеигре «Сто к одному»
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Ставропольский студент-отличник снялся в телеигре «Сто к одному» 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стобалльник ЕГЭ из Ставрополя попал на телепередачу «Сто к одному», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Минобразования СК.
Даниил Стогний, успешно окончивший ставропольскую гимназию № 25, учится в СКФУ по специальности «Филология». Недавно ему выпал шанс попасть на популярную телеигру «Сто к одному».
Вместе с выпускниками-отличниками из Ульяновска, Москвы и Санкт-Петербурга юноша ответил на вопросы знатоков, и его команда добилась уверенной победы. Программу с участием ставропольского отличника зрителям покажут осенью 2018 года.
Даниил рассказал выпускникам-2018, как сдать ЕГЭ по литературе на 100 баллов: «Школьник должен опираться не только на школьную программу, нужно уметь анализировать текст, не упускать мелочи и обращаться к зарубежной литературе! Выходить за рамки мыслимого, быть свободным и желать обрести новое знание!»
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