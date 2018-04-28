В Казахстане учителя повысят себе зарплату, пройдя аттестацию

Казахстанские учителя могут сами себе повысить зарплату на 50%. Для этого нужно успешно пройти аттестацию, передает «МИР 24».

Проект стартует в следующем месяце. Заявки на участие уже подали больше 60 тысяч педагогов. В Министерстве образования уверяют: вопросы не сложные. Повышать квалификацию и собственную заработную плату казахстанским учителям теперь можно дважды в год.

«Здесь не будет вопросов по законодательству. Здесь не будет вопросов по психологии. 70% вопросов национального квалификационного теста касаются именно предметных знаний», — указал заместитель министра образования Казахстана Асхат Аймагамбетов.

Чтобы успешно сдать экзамен, педагогам нужно ответить не меньше чем на половину вопросов в национальном тесте.

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