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В Казахстане учителя повысят себе зарплату, пройдя аттестацию
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В Казахстане учителя повысят себе зарплату, пройдя аттестацию 

Мир24 1 час назад
Казахстанские учителя могут сами себе повысить зарплату на 50%. Для этого нужно успешно пройти аттестацию, передает «МИР 24».
Проект стартует в следующем месяце. Заявки на участие уже подали больше 60 тысяч педагогов. В Министерстве образования уверяют: вопросы не сложные. Повышать квалификацию и собственную заработную плату казахстанским учителям теперь можно дважды в год.
«Здесь не будет вопросов по законодательству. Здесь не будет вопросов по психологии. 70% вопросов национального квалификационного теста касаются именно предметных знаний», — указал заместитель министра образования Казахстана Асхат Аймагамбетов.
Чтобы успешно сдать экзамен, педагогам нужно ответить не меньше чем на половину вопросов в национальном тесте.
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