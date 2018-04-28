Андрей Тарасенко поддержал идею проводить патриотические уроки в школах

Познакомившись с представителями организации, Андрей Тарасенко подчеркнул, что готов к конструктивному взаимодействию, направленному на развитие патриотического движения в Приморье.

«Готов выстраивать взаимодействие для того, чтобы в крае у нас развивалось патриотическое движение. Это одна из важных задач», — подчеркнул врио Губернатора.

Представители «братства» обратились к главе региона со своими вопросами. Так, руководитель местного отделения в Михайловском районе, ветеран боевых действий Геннадий Алексеевич Мишин рассказал, что уже несколько лет сам ведет кадетский класс в сельской школе. Сложности возникают тогда, когда требуется организовать турслет.

«Мы не можем выехать на полевые сборы, потому что нет спортивного врача в нашем районе. Не подписывают документ», — обозначил он.

Врио Губернатора дал поручение своему заместителю Павлу Серебрякову с этим вопросом разобраться.

«Мы ранее договорились, что у нас каждый спортивный лагерь должен быть закреплен за поликлиникой. Поручение решить адресую Павлу Серебрякову, оба его направления — спорт и медицина», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Член правления приморского отделения «Боевого Братства», ветеран боевых действий Михаил Любецкий отметил, что уроки мужества в школах должны проводиться на постоянной основе.

«С 2003 по 2009 года был замполитом, воспитал сыновей офицерами, знаю, что такое патриотическое воспитание не понаслышке. Сталкиваюсь сейчас с тем, что только 23 февраля и 9 мая — уроки мужества, не больше. Нужно заниматься этим вопросом постоянно, а то сейчас в школах только ОБЖ осталось», — отметил он.

Глава Приморья идею одобрил и предложил на законодательном уровне такой урок в учреждениях среднего образования края ввести.

Еще один вопрос на совещании касался того, что сегодня в регионе много желающих, в том числе среди офицеров, обучать ребятам основам военной подготовки, проводить патриотические уроки среди молодежи. Для этого требуется педагогическое образование — посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с разрешения руководства школы.

«Есть школы в городе и крае, в которых нет ни одного мужчины педагога. Наши члены «Боевого братства» проводят секции, шесть человек возглавили юнармейские отряды по краю. Но проблема такая — нет педагогического образования. Мы этот вопрос уже поднимали, готовы пройти обучение, если бы оно было централизованно организовано», — сказал он.

Глава Приморья пообещал проговорить на эту тему с ректором ДВФУ, в том числе о возможности организации дистанционного обучения.