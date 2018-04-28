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В Магадане издадут буклет об интернет-зависимости
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В Магадане издадут буклет об интернет-зависимости 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Магаданском колледже искусств прошло заседание Координационного молодежного совета города. Его участники уделили отдельное внимание проблеме интернет-зависимости в молодежной среде.
В дискуссии приняли участие члены Совета, студенты колледжа, а также приглашенный эксперт — проректор по научно-методической работе Института развития образования и повышения квалификации педагогических кадров, кандидат психологических наук Виктория Каранова.
Итогом встречи стало принятие решения об издании информационного буклета и оказании содействия городской общественной организации «Молодежный меридиан» в борьбе с вредоносным и потенциально-опасным интернет-контентом, сообщает ИА MagadanMedia.
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