В Магадане издадут буклет об интернет-зависимости

В Магаданском колледже искусств прошло заседание Координационного молодежного совета города. Его участники уделили отдельное внимание проблеме интернет-зависимости в молодежной среде.

В дискуссии приняли участие члены Совета, студенты колледжа, а также приглашенный эксперт — проректор по научно-методической работе Института развития образования и повышения квалификации педагогических кадров, кандидат психологических наук Виктория Каранова.

Итогом встречи стало принятие решения об издании информационного буклета и оказании содействия городской общественной организации «Молодежный меридиан» в борьбе с вредоносным и потенциально-опасным интернет-контентом, сообщает ИА MagadanMedia.