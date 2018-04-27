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Шестиклассники со всей страны пишут контрольную по Русскому языку
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Шестиклассники со всей страны пишут контрольную по Русскому языку 

Аист на крыше 1 час назад
Фото: Аист на крыше
Сегодня проходит первая Всероссийская проверочная работа по Русскому языку для шестиклассников. В ней примут участие учащиеся тридцати тысяч школ по всей стране, передаёт "РИА Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Чиновники сообщили, что тестирование будет проходить 90 минут. Всего школьникам нужно выполнить 14 заданий, пользоваться любыми справочными материалами запрещено.
В этом году участие в проверочной работе добровольное.
Ранее в нашей стране прошли проверочные работы по Иностранному языку, Истории, Географии, Физике и Химии. Тестирование проходит как среди младшеклассников, так и среди будущих абитуриентов.
Заглавное фото: Fotolia / Kara
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