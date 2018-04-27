Минобрнауки России планирует 22 мая утвердить концепцию географического образования

Министерство образования и науки РФ намерено на ближайшем заседании, которое состоится 22 мая 2018 г., утвердить концепцию географического образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Ольгу Васильеву.

«Концепция географического образования запланирована к утверждению на ближайшем заседании коллегии Минобрнауки России, которое состоится 22 мая. Ранее концепция прошла обширные экспертные обсуждения и включает в себя набор подходов и необходимых шагов для развития географического образования в нашей стране», — приводятся в сообщении слова О. Васильевой.