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Минобрнауки России планирует 22 мая утвердить концепцию географического образования
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Минобрнауки России планирует 22 мая утвердить концепцию географического образования 

Агентство «Москва» 34 минуты назад
Министерство образования и науки РФ намерено на ближайшем заседании, которое состоится 22 мая 2018 г., утвердить концепцию географического образования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на его главу Ольгу Васильеву.
«Концепция географического образования запланирована к утверждению на ближайшем заседании коллегии Минобрнауки России, которое состоится 22 мая. Ранее концепция прошла обширные экспертные обсуждения и включает в себя набор подходов и необходимых шагов для развития географического образования в нашей стране», — приводятся в сообщении слова О. Васильевой.
Ранее СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин призвал МинобрнаукиРоссии в ближайшее время утвердить подготовленную Русским географическим обществом новую концепцию географического образования. Глава государства также поручил начать подготовку нового атласа мира с достоверными названиями географических объектов.
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