Учащиеся школы № 45 приняли участие в сборе макулатуры и пластика

Накануне, 27 апреля, в школе № 45 им. Л. И. Мильграма прошел весенний сбор макулатуры и пластика — традиционная для 45-й акция «Собери — принеси — спаси!».

Эта весенняя акция объединяет все школьное сообщество — учеников, родителей, учителей, сотрудников, тем более, что это был последний сбор в этом учебном году.

Ребята приносили аккуратно запакованные коробки/связки макулатуры с указанием класса (в котором обучается сдающий бумагу) или с пометками «учителя»/«сотрудники»/«выпускники», а также пакеты с утрамбованным пластиком.

Финальный сбор в рамках акции «Добрые крышечки» пройдет в школе в мае 2018, о чем организаторы объявят дополнительно.

Акция проходила с 8.00 до 14.00. Все рекорды по сбору будут отмечены в специальном «макулатурном табеле». «Твоя газета»

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