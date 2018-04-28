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Учащиеся школы № 45 приняли участие в сборе макулатуры и пластика
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Учащиеся школы № 45 приняли участие в сборе макулатуры и пластика 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Накануне, 27 апреля, в школе № 45 им. Л. И. Мильграма прошел весенний сбор макулатуры и пластика — традиционная для 45-й акция «Собери — принеси — спаси!».
Эта весенняя акция объединяет все школьное сообщество — учеников, родителей, учителей, сотрудников, тем более, что это был последний сбор в этом учебном году.
Ребята приносили аккуратно запакованные коробки/связки макулатуры с указанием класса (в котором обучается сдающий бумагу) или с пометками «учителя»/«сотрудники»/«выпускники», а также пакеты с утрамбованным пластиком.
Финальный сбор в рамках акции «Добрые крышечки» пройдет в школе в мае 2018, о чем организаторы объявят дополнительно.
Акция проходила с 8.00 до 14.00. Все рекорды по сбору будут отмечены в специальном «макулатурном табеле». «Твоя газета»
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