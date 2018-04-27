Депутаты Мосгордумы поддержат проект «Медицинский класс в московской школе»

В столичной гимназии имени Владимира Маяковского успешно реализуется проект «Медицинский класс в московской школе». В пятницу, 27 апреля, его представили председателю комиссии Мосгордумы по экологической политике Зое Зотовой

Зоя Зотова встретились с учениками гимназии и ответила на их вопросы. В ходе своего выступления депутат рассказала детям об экологических проблемах столицы, призвала ребят внимательно относиться к окружающей среде.

— Я считаю, что все-таки сегодня у нас не такая беспокойная ситуация, как кажется. Россия , в целом, остается экологическим донором мира, потому что и запасы пресной воды, и лес, и даже природные богатства — в норме, — сказала Зотова во время своего выступления. — И в Москве , несмотря на то, что это крупнейший мегаполис, есть 134 особо охраняемых природных территории, которые имеют зонирование.

Ученики гимназии искренне удивили депутата серьезностью задаваемых вопросов. Дети смогли узнать, какие законопроекты рассматривают столичные парламентарии, как решается проблема бродячих собак перед чемпионатом мира по футболу, стоит ли пить воду из Москва-реки и почему там не бывает наводнений и многое другое.

— Это не первая моя встреча со школьниками. Когда ребята приходят на экскурсию в Мосгордуму, я обязательно общаюсь с ними на эти темы, — сообщила «ВМ» депутат. — Глубина вопросов говорит о том, что растет мыслящее поколение, что дети пытаются понять и разобраться в проблемах, которые творятся в мире.

Депутаты Мосгордумы намерены всячески поддерживать такие проекты, как «Медицинский класс в московской школе».

— Мы понимаем, что такие проекты появились совсем недавно — инженерные, медицинские, гуманитарные, естественно-научные, кадетские классы, — рассказала «ВМ» Зоя Зотова. — Конечно, мы будем их поддерживать. Экология находится на стыке наук, будучи связанной и с химией, и с биологией, и с медициной, и даже с инженерией. Для меня важно, что ребята получают не только теоретические, но и практические знания.

По ее словам, Москва вышла на пятое место в мире по качеству подготовки подобных проектов.

СПРАВКА

«Медицинский класс в московской школе» — совместный проект столичного Департамента образования и Департамента здравоохранения города. Во всех школах, которые присоединились к проекту, установлено высокотехнологичное медицинское оборудование, а ученики могут обучаться на площадках медорганизаций и в лабораториях.

Кроме того, в школы поставляется оборудование для оказания первой помощи, измерительные приборы, тренажеры и прочее. Такая инициатива позволяет выпускникам подготовиться к будущей профессии. Основным партнером проекта является Первый МГМУ имени Сеченова.