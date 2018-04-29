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Во дворе Няндомской школы ученик нашел гранату
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Во дворе Няндомской школы ученик нашел гранату 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сигнал поступил накануне на пульт вневедомственной охраны Росгвардии из средней школы, расположенной на улице 60-летия Октября. Боеприпас. Похожий на ручную гранату, нашел один из учеников на территории школы во время прогулки, сообщает сайт «Безопасность Архангельской области».
На место приехал наряд группы задержания. Прибывшим сотрудникам Росгвардии рассказали и показали, где именно 12-летний школьник нашел устройство.
— Был обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой Ф-1. Данную информацию передали в дежурную часть ОМВД России «Няндомский», на место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа и подразделения МЧС России. Сотрудники Росгвардии оцепили место потенциально опасной находки. Учащиеся и персонал учебного заведения были эвакуированы, — пояснили в пресс-службы регионального МЧС.
Предмет оказался муляжом ручной гранаты Ф-1 и взрывным устройством не является. Схожая ситуация днем ранее произошла и в Архангельске. На улице Выучейского также школьники обнаружили устройство, похожее на гранату РГД-5.
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