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О будущем столичного образования поговорили в одной из школ Сокола
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О будущем столичного образования поговорили в одной из школ Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В школе №1252 на Соколе прошёл педагогический совет. Преподаватели-участники посвятили обсуждение теме «Стратегия развития образования Москвы на период до 2025 года».
«Творческие группы в рамках мероприятия проанализировали имеющиеся ресурсы и опыт работы школы, в результате был озвучен ряд предложений, которые касались реализации направлений и механизмов стратегии», — говорится на официальном сайте школы.
Как уточнили в администрации образовательного учреждения, предложения, которые внесли участники, будут направлены группе разработчиков. (ео)
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