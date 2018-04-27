О будущем столичного образования поговорили в одной из школ Сокола

В школе №1252 на Соколе прошёл педагогический совет. Преподаватели-участники посвятили обсуждение теме «Стратегия развития образования Москвы на период до 2025 года».

«Творческие группы в рамках мероприятия проанализировали имеющиеся ресурсы и опыт работы школы, в результате был озвучен ряд предложений, которые касались реализации направлений и механизмов стратегии», — говорится на официальном сайте школы.

Как уточнили в администрации образовательного учреждения, предложения, которые внесли участники, будут направлены группе разработчиков. (ео)